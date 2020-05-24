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Приморье охватят дожди
Стало известно, чего ожидать от погоды в ближайшие дни
Погода в крае обещает быть неустойчивой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 24 мая, в Приморье ожидается дождь. Специалисты не исключают того, что местами в регионе разразится гроза.
Скорость ветра усилится с утренних 6-11 метров в секунду до 9-14 метров в секунду днём. Температура воздуха будет колебаться в интервале от 8 до 19 градусов тепла.
Осадки в течение дня ожидаются от умеренных до сильных. Жителям края рекомендовано без лишней необходимости не покидать своё жилище и города пребывания.
О том, что необходимо готовиться к предстоящему удару стихи вчера на совещании с мэрами также напоминал губернатор Приморья Олег Кожемяко.