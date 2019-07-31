Когда правительство изучало самые криминогенные субъекты РФ, на последнем месте оказался Чукотский АО, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Таким образом, он получил статус безопаснейшего в России региона.

В правительстве округа передают, что здесь спокойно вот уже много лет. Самым безопасным уголком РФ округ становится не впервые. В 2018 году меньше всего преступников оказалось именно здесь.

Впрочем, в данном рейтинге понятие «безопасность» широкое: власти подсчитывали помимо правонарушений и размер зарплаты, и уровень безработицы, количество бедных и тд.

Также боле-менее безопасной оказалась Сахалинская область, Белгородская и Новгородская, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа.

А вот в пятерку самых опасных попали Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика с Республикой Коми, Приморье и Хабаровский край.

Анастасия Туркова

