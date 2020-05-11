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Приморье оказалось в лидерах нарушения самоизоляции
Жители края не хотят сидеть дома
Приморский край вместе с южными областями России оказался аутсайдером по показателю соблюдения режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
О том, что приморцы являются одними из самых злостных нарушителей ограничительных мер в стране, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
По его словам, в этом вопросе с жителями Приморья могут сравниться разве что Дагестан, Ставрополье и Краснодарский край.
Именно в этих регионах с момента начала эпидемии самое большое соотношение составленных административных протоколов за нарушение режима самоизоляции к общему числу жителей.
Ранее стало известно, что приморцы уже получили 4786 административных протоколов за то, что не захотели сидеть дома и были замечены в общественных местах без уважительной причины.