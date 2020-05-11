telegr wh call

Новости

ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье

11 Май 2020, 12:45

В Приморье отменили десятки междугородних автобусных рейсов

11 Май 2020, 12:15

Пенсионный фонд выдает по 5 тысяч даже без СНИЛС

11 Май 2020, 12:13

Приморье оказалось в лидерах нарушения самоизоляции

11 Май 2020, 11:45

Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье

11 Май 2020, 11:15

Пропуска для выхода из дома отменили в регионе

11 Май 2020, 10:57

Покупателей авто защитят от продавцов-мошенников

11 Май 2020, 10:45

Корейские рыболовы протаранили российское судно

11 Май 2020, 10:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Приморье оказалось в лидерах нарушения самоизоляции

общество, переход, люди, город

Жители края не хотят сидеть дома

Приморский край вместе с южными областями России оказался аутсайдером по показателю соблюдения режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

О том, что приморцы являются одними из самых злостных нарушителей ограничительных мер в стране, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

По его словам, в этом вопросе с жителями Приморья могут сравниться разве что Дагестан, Ставрополье и Краснодарский край.

Именно в этих регионах с момента начала эпидемии самое большое соотношение составленных административных протоколов за нарушение режима самоизоляции к общему числу жителей.

Ранее стало известно, что приморцы уже получили 4786 административных протоколов за то, что не захотели сидеть дома и были замечены в общественных местах без уважительной причины.

Читайте также:

Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

В начале новой недели приморцы остались дома

Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту

Дмитрий Шевченко

Популярное

Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

Салоны красоты могут закрыться: банкротство идет ударными темпами

Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту

Не ездить на пляж – пропускной режим в Приморье станет жестче
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...