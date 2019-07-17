Росстат назвал главных должников по зарплатам среди субъектов России. Дальний Восток погряз в долгах, сообщает DEITA.RU.

Всего российские компании по данным на июль задолжали сотрудникам 2,5 миллиарда рублей – правда, это на 378 миллионов меньше, чем в начале июня.

Лидером по долгам является Центральный федеральный округ. Там работники недополучили 640 миллионов. Это логично: ведь там живет больше всего людей и наибольшая концентрация производств.

Далее идет Северо-Западный федеральный округ с 484 миллионами. Традиционно – ситуация с долгами тяжелая в Сибири и на Дальнем Востоке. 300 миллионов должны сибирякам, 312 – дальневосточникам.

В стратегически важном макрорегионе России лидером по долгам теперь стал Хабаровский край. 116 миллионов не получили от работодателей его жители, из них 111 должен платить местный бюджет, а средств на это нет.

Почетное второе место у Приморского края с 65 миллионами долгов. Вечный должник «Радиоприбор», горнорудная компания «Восток», арматурный завод Спасска-Дальнего тянут Приморье в долговую яму. Но уйти с лидерских позиций в непочетном рейтинге региону позволила помощь федеральных властей. После доклада президенту о приморских долгах сотрудникам «Радиоприбора» направили еще 159 миллионов на погашение долгов.

Сейчас долги по зарплате на «Радиоприборе» составляют около 70 миллионов. Примечательно, что на Дальнем Востоке есть один «отличник», и это Амурская область. По данным Росстата, долгов в области по зарплатам нет вообще. Как и на Чукотке.

Неплохую динамику демонстрирует Сахалин - там должны всего 2 миллиона, и это не выглядит непосильной ношей для местных властей.

Всего по России таких передовиков совсем немного. Долгов по зарплате нет только в Чечне, Тульской области, Адыгее, Мордовии, Липецкой и Владимирской области.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 862,0 млн рублей (33,6%), в 2018 г. – 769,4 млн рублей (29,9%), в 2017 г. и ранее – 938,3 млн рублей (36,5%)

Василий Кучин