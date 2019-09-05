Ни один из субъектов ДФО не попал в отчет бизнес-омбудсмена, сообщает DEITA.RU об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время проведения V Восточного экономического форума.

По его словам, работа проводимая органами прокуратуры в регионах Дальневосточного федерального округа, говорит о позитивных изменениях в бизнес-сфере.

«По итогам 2018 года ни один из субъектов федерального округа не отмечен в докладе уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, как неблагополучный в связи с чрезмерным вмешательством контролеров в хозяйственную деятельность», - подчеркнул Юрий Чайка.

Также он рассказал о совместной работе прокуратуры, заинтересованных органов и общественных объединений предпринимателей по совершенствованию правовой базы в сфере инвестиционной политики. Часть доклада была посвящена защите прав инвесторов.

«Только за первое полугодие текущего года в Дальневосточном федеральном округе по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для инвесторов», - добавил генеральный прокурор.

Напомним, что в этом году Приморский край сделал значительный скачок, в инвестиционном рейтинге поднявшись на 26 позиций вверх. В регионе сегодня регулярно проходит работа Инвестиционного совета, на котором представители бизнеса рассказывают об административных барьерах.

Иван Крышан