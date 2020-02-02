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Приморье организует карантин для китайцев

пограничный пункт пропуска граница

Карантинные пункты для китайцев организуют в Приморском крае

Для жителей Китая, которые въезжают на территорию Приморья по рабочим визам, будет организован дневной карантин, сообщает DEITA.RU. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Олег Кожемяко. 

По словам руководителя региона, размещать китайцев будут в ПВР, расположенных на территориях четырех муниципалитетов Приморья, в Артеме и в трех муниципальных районах: Октябрьский, Пограничный и Хасанский.

В них будут размещать китайцев, приехавших в Приморье по виду на жительство. Время пребывания 14 дней или две недели, то есть как раз инкубационный период. Там же будет организовано питание и места для ночлега.

В правительстве региона добавили, что схема работы с больными уже отработана, проверять людей будут с помощью новых экспресс-тестов, поступивших на днях в регион. 

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае. В настоящий момент заражено 14,4 тысяч человек. В России случаи болезни были зарегистрированы в Забайкальске и Тюмени. Почти 300 человек погибло от нового вируса. 

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