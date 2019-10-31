Приморье отпразднует День народного единства комплексом мероприятий

Шесть основных мероприятий пройдет в Приморье в рамках празднования Дня народного единства, сообщает DEITA.RU. Об этом заявила заместитель директора департамента внутренней политики Приморья Ольги Ивченко на пресс-конференции, прошедшей в администрации Приморья.

По ее словам, праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Приморья. Это будет комплекс мероприятий, которые объединят все 158 национальностей, проживающих в Приморье.

«Завтра первым мероприятием станет этнографический диктант, который пройдет на 26 площадках в девяти муниципальных образованиях региона. Также завтра в Находке начнет свою работу ежегодный Конгресс народов края, который будет посвящен теме заселения Приморья в XIX-XX веках», - отметила Ольга Ивченко.

Еще одним мероприятием в рамках празднования будет установочная лекция для преподавателей «Этноурок: Приморье многонациональное». По словам замдиректора департамента, урок готовился на протяжении полугода, над его содержанием работали ученые, преподаватели и представители общественности.

Помимо этого в выходные будет дан старт фестивалю «Ночь искусств», который в этом году пройдет на восьми площадках.

«В рамах акции будут работать все возможные выставки в восьми объектах культуры в крае. Так, в Приморской картинной галере пройдет мастер-класс по актерству мастерству, спектакль, и будет организована тематическая выставка, программа будет поделена как для детей, так и для взрослых», - рассказала директор департамента культуры Елена Бронникова.

Во время празднования пройдут спортивные состязания на центральной площади города, в которых примут участие национальные коллективы.

Напомним, что День народного единства ежегодно отмечается в стране с 2005 года.

Иван Крышан