В администрации Приморского края подвели итоги перехода на цифровое телевидение в четверг, 27 июня, сообщает DEITA.RU. О работе горячих линий и помощи волонтеров рассказал врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Он напомнил, что аналоговое телевещания было отключено 3 июня. Приморский край находился в третьей волне регионов отключения аналогового телевещания.

"С момента отключения аналогового сигнала по сегодняшний день нашим департаментом было получено почти 40 тысяч заявок от людей, которые поступали как по каналам горячей телефонной линии, так и от наших волонтеров, помогавших людям настроить сигнал", - отметил врио вице-губернатора Приморья.

Работа по переходу на цифровое вещание началась задолго до нововведения. На территории Приморья было установлено порядка трехсот объектов инфраструктуры, позволяющей раздавать цифровой сигнал.

В результате цифровым телевидением обеспечено 98,64% населения региона, остальным жителям цифровой сигнал не доступен в связи с ландшафтными особенностями Приморья. Однако для таких граждан предусмотрена компенсация средств на приобретение спутникового оборудования. Получить деньги за покупку антенны они могут до 31 декабря 2020 года.

В бюджете Приморья на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей. На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались уже более 600 приморцев.

Иван Крышан