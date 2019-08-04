Жители Приморского края чаще всего страдают туберкулезом в сравнении со своими земляками-дальневосточниками, сообщает DEITA.RU. К такому выводу можно прийти после ознакомления со статистическими материалами Министерства здравоохранения РФ.

Так, согласно статистике, активным туберкулезом на Дальнем Востоке в 2017 году страдали 13 981 человек. В 2018-м это число несколько увеличилось. Всего на учете с диагнозом туберкулез в прошлом году стояли 14 936 дальневосточников.

Лидером по заболеваемости является Приморский край. Так, в 2017 году удалось выявить 2 171 случай заболевания туберкулезом, а годом позднее — 2 095. При этом на учете в 2017 году стояли 6 174 гражданина, в 2018-м — всего лишь 5 372.

Стоит отметить, что от общего числа дальневосточников, страдающих этим опасным заболеванием, в 2017 году приморцев было 44,2 процента, а в 2018-м — 36 процентов. Это абсолютный рекорд среди регионов Дальнего Востока.

Екатерина Брязгунова