Приморский центр занятости населения присоединился к Кодексу добросовестных практик в интернете, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт администрации Приморского края.

Кодекс добросовестных практик разработан Роскомнадзором ещё три года назад. Кодекс этической деятельности в интернете разработан для содействия создания безопасного информационного пространства, а также формированию культуры безопасного поведения в сети.

Региональная служба занятости обладает одной из самых объёмных баз личных данных в Приморье. Она создавалась в регионе в рамках государственной программу «Информационное общество» Сотрудники службы занятости каждый год обрабатывают порядка 350 тысяч обращений на оказание госуслуг. Заявки касаются как организации дополнительного образования или обучения, содействию в поисках работы, психологической поддержки безработных и многого другого.

Как отмечают эксперты, наивысший приоритет имеет защита персональных данных, поэтому сведения в случае надобности отправляются только по защищенным каналам связи между ведомствами. По итогам проверки, которая состоялась в июле нарушений в работе сотрудников центра не обнаружено.

Кодекс добросовестных практик организован для профилактики и устранения рисков, которые возникают на просторах интернета и препятствуют всем видам обработки персональных данных россиян. С положениями Кодекса документально согласилось порядка четырёх тысяч организаций по всей стране.

Напоминаем, что порядка полумиллиона данных пользователей онлайн-магазина «Озон» оказались в сети в свободном доступе. Более полугода сайт не оповещал пользователей о присутствии вредоносных программ, при помощи которых данные вероятно и обнародовали.

Софья Корф