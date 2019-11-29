Приморье поможет Корее возродить популяцию дальневосточных тигров

В национальном парке «Земля леопарда» состоялась встреча российских и корейских ученых, на которой стороны обсудили возможность реинтродукции дальневосточного леопарда. Ранее приморские специалисты уже помогали своим коллегам возродить утраченную популяцию дальневосточных аистов на полуострове, сообщает DEITA.RU.

Этот вопрос крайне актуален для корейских ученых, поскольку история их страны периода XX века ввиду известных военных конфликтов характеризуется полной утратой и дальневосточного леопарда, и дальневосточного аиста, и амурского тигра.

В настоящее время местные ученые озаботились этой проблемой, и в 2015 году им удалось вернуть дальневосточных аистов. К 2019 году их «расплодилось» более 40 особей.

Следующая цель – реинтродукция леопарда, в рамках которой совместно со специалистами приморского нацпарка «Земля леопарда» было начато исследование генетического разнообразия обитающих в Приморье леопардов и тигров. Проект по восстановлению популяции дальневосточного леопарда на Корейском полуострове был полностью открыт лишь в начале этого месяца.

В ходе последнего визита сотрудников нацпарка «Земля леопарда» в Республику Корея российские ученые проконсультировали своих коллег о возможности передачи двух особей.