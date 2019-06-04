Аналитики фонда «Петербургская политика» поставили Приморский край в число регионов со слабой социально-политической стабильностью, сообщает DEITA.RU по материалам фонда.

Приморский край в июньском рейтинге российского исследовательского и экспертного центра занял среди всех регионов страны шестое место с конца. Учитывая все ту же позицию в недавно опубликованном Институтом региональных проблем рейтинге криминогенности регионов, видимо, это и есть истинное место Приморья на современной карте России.

Аналитики отмечают, что протестные акции в российских регионах носят локальный характер и сами по себе не являются признаками надвигающейся серьезной социально-политической турбулентности. В то же время на повестке дня естественным образом встает вопрос: имеет ли происходящее сугубо местную природу («недоработки» региональных и муниципальных властей, интриги местных закулисных интересантов, самореализация активистов) или следует говорить о том, что наблюдаемое в течение последнего года сочетание социального пессимизма и апатии постепенно сменяется ростом потребности в протестной активности.

Самым спокойным регионом страны признана Калужская область. Здесь все на удивление тихо, и граждане даже не помышляют о каких-то там протестах. Эксперты отметили высокие темпы строительства жилья, введение в эксплуатацию новых производственных предприятий, а также выделение 5,5 миллиардов рублей на строительство кампуса Калужского филиала МГТУ имени Баумана.

А вот в Приморье не все так хорошо, как кажется. Прежде всего аналитики фонда «Петербургская политика» отметили 77 место в стране по объему социальных расходов на одного жителя по подсчетам РИА Рейтинг.

В политической жизни региона привлекло внимание аналитиков голосование Думы Арсеньева против избрания главой города Владимира Авагимяна, после чего из партии были исключены 8 депутатов-единороссов.

Среди экономической жизни Приморского края негативным событием стал отказ «Роснефти» от строительства Восточного нефтехимического комбината в Находке в связи с потерей рентабельности проекта из-за изменения налогового законодательства, повысившего нагрузку на нефтепереработку.

Положительные моменты в майском Приморье аналитики фонда «Петербургская политика» тоже нашли. Ими стали: обсуждение главой региона и руководством канадской компании Viking Air Ltd. вопроса реализации проекта по сборке легких пассажирских самолетов в Приморье; выпуск Барабашевским и Рязановским лососевыми рыбоводными заводами в естественную среду обитания 5,5 млн. молоди кеты; открытие в Арсеньеве представительства краевого центра «Мой бизнес».

Доклады и результаты исследований российского исследовательского и экспертного центра фонда «Петербургская политика» использует в работе администрация Президента России Владимира Путина.

Дмитрий Санников