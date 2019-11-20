Приморье приняло эстафету добрых дел в честь 75-летия Великой Отечественной Войны

Во вторник во Владивостоке состоялась передача знамени Всероссийской эстафеты добрых дел СКР. Патриотическая молодежная акция, посвященная 75-летию Великой Отечественной Войны, началась 8 ноября в Центральном музее ВС РФВ Москве и в прошедшие дни прокатилась по всей России. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатора края Олег Кожемяко и другие официальные лица, сообщает DEITA.RU.

Мероприятия прошло возле памятника погибшим во время войны морпехам ТОФ. Участниками акции стали школьники, кадеты и студенты. Губернатор края Олег Кожемяко призвал подрастающее поколение чтить память отцов и дедов, а также брать пример с поступков героев Великой Отечественной войны.

Глава региона напомнил, что более 200 тыс. приморцев участвовали в боях войны, поэтому память о тех событиях хранится и передается через поколения в каждой семье Приморья. Особая миссия по продолжению славных дел отцов, дедов и прадедов сегодня возлагается на молодежь, которой своими добрыми поступками и делами необходимо отдавать честь тем, кто ковал победу на фронтах сражений, подчеркнул Олег Кожемяко.

Знамя эстафеты добрых дел было передано в Приморье из Камчатского края. После приветственных выступлений и передачи знамени состоялось возложение венков к памятнику.