В День памяти и скорби, который отмечается по всей стране 22 июня, во Владивостоке провели памятную акцию, сообщает DEITA.RU.

Военно-патриотическая акция «Горсть Памяти», инициированная Министерством обороны страны, со всех уголков нашей Родины от Владивостока до Калининграда соберет с воинских захоронений, братских могил будет кисеты земли, которые будут находиться в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил России. Из 27 тысяч 600 захоронений советских солдат, которые отдали свою жизнь, защищая Родину, 17 тысяч 600 находятся в России.

В субботу, 22 июня, во время памятного митинга, собрали землю одного из захоронений -красноармейца Владимира Цыбульского. Еще одна акция прошла во Владивостоке - ранним утром в гайдмакском сквере, у братской могилы моряков-тихоокеанцев, погибших в боях с японскими империалистами, военные Тихоокеанского флота, военного комиссариата, общественных организаций - Совета ветеранов Ленинского района, администрации дальневосточной столицы, Владивостокской Епархии, юнармейцы, представители военно-исторического клуба «Дальневосточный фронт» провели памятный митинг.

Участники возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Исаак Семёнович Ланцман наполнил землей кисет, который отправится в Москву. Ветераны вспомнили о былых сражениях, а музей автомотостарины представил технику военных лет – машины образца 1939-1944 годов выпуска, в том числе и знаменитую «полуторку».

«Множество страданий принесла нам битва за Родину, но никто не забыт и ничто не забыто. Сейчас необходимо укреплять мир, чтобы больше никогда не воевать», обратился к собравшимся Исаак Семёнович. А в беседе ветеран, которому пошел уже 92 год, рассказал, что страшную новость о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, он узнал в лагере.Исааку тогда было всего 17 лет, и он работал страшим вожатым в пионерском лагере. И добровольцем ушел на фронт.

Напомним, как рассказывало агентство, всероссийская акция «Горсть Памяти» проходит по всей России. Для увековечения памяти павших героев специальные кисеты с землей будут храниться в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил России.

Инна Эстрина