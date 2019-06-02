Высокая преступность, наркотики, страховые мошенничества, автоаварии и долги по зарплате: жить в Приморье некомфортно, сообщает DEITA.RU по материалам Института региональных проблем.

Аналитики Института региональных проблем представили первый рейтинг криминогенности регионов. Исследование подготовлено на основе данных за февраль 2019 года, ИРП планирует публиковать подобные рейтинги ежемесячно.

Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.

Топ-10 самых благополучных регионов страны возглавил Чукотский автономный округ. Среди основных причин лидерства округа отмечается один из самых низких уровней преступности и полное отсутствие мошенничества в сфере страхования. Все это происходит на фоне очень низкой безработицы, высоких подушевых доходах населения и номинальных зарплатах, и самых высоких расходах бюджета в расчете на одного трудоспособного гражданина.

В первую десятку лучших регионов страны также вошли Белгородская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Липецкая области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республика Мордовия и Чувашия.

Худшим регионом страны признана Карачаево-Черкесская республика. Для региона характерны очень низкие подушевой доход, средние зарплаты и высокий показатель бедности населения.

Приморский край занимает четвертое место с конца рейтинга. По мнению аналитиков, в регионе зафиксирован высокий уровень преступности, особенно связанной с наркотиками. Для Приморья также характерно высокое удельное количество ДТП — 6 место в стране по данным за февраль. Доля страховых мошенничеств также стабильно держится выше средних значений по стране. Социально-экономические факторы пока скорее усугубляют ситуацию: расходы регионального бюджета заметно ниже среднего, а уровень официальных зарплат не дотягивает до среднероссийского, при том, что удельные долги по зарплате одни из самых высоких в стране (2 место).

Ненамного отстали от Приморья и ближайшие соседи – рядом в таблице рейтинга расположились Хабаровский и Камчатский край.

Дмитрий Санников