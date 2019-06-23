Приморский край вошел в число регионов-аутсайдеров по реализации мусорной реформы, сообщает DEITA.RU по данным Минприроды.

Как отмечает федеральное ведомство, в число регионов с наибольшим количеством жалоб от граждан входят Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.

По данным РИА Новости, на следующей неделе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с главами десяти регионов, где реформа «буксует».

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами реализуется в России с 2019 года. Ее главная цель - решение проблем стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО должны региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с гражданами на "Прямой линии" рассказал о том, что в стране появляется ежегодно 70 миллионов тонн отходов, которые необходимо собрать и переработать. Для этого нужна соответствующая техническая и логистическая база, которые потребуют финансирования по крайней мере во время их внедрения в процесс обработки мусора.

Дмитрий Санников