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Приморье скоро ждет «плюсовая» температура

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В край придет настоящая "весна"

Синоптики рассказали, когда в Приморский край придет настоящая весна – совсем скоро жителей края ожидают температуры выше нуля. Подробности – в материале DEITA.RU.

Согласно сообщению «Примпогоды», еще в понедельник, 10 февраля, в Приморье сохранятся небольшие морозы – на севере края будет до -13 градусов, на юге – около -10…-5 в дневное время.

Однако, уже во вторник ситуация резко поменяется. Так, если в горных районах воздух прогреется до -5…-3 градусов, то на южной части ожидается потепление до +5. В целом в светлое время к середине неделе ожидается устойчивый «плюс» - в край придет настоящая весна.

«Местами пройдет небольшой снег, однако, это не испортит погоду существенно», - отмечают приморские синоптики. 

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