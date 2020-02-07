Приморье скоро ждет «плюсовая» температура

Синоптики рассказали, когда в Приморский край придет настоящая весна – совсем скоро жителей края ожидают температуры выше нуля. Подробности – в материале DEITA.RU.

Согласно сообщению «Примпогоды», еще в понедельник, 10 февраля, в Приморье сохранятся небольшие морозы – на севере края будет до -13 градусов, на юге – около -10…-5 в дневное время.

Однако, уже во вторник ситуация резко поменяется. Так, если в горных районах воздух прогреется до -5…-3 градусов, то на южной части ожидается потепление до +5. В целом в светлое время к середине неделе ожидается устойчивый «плюс» - в край придет настоящая весна.

«Местами пройдет небольшой снег, однако, это не испортит погоду существенно», - отмечают приморские синоптики.