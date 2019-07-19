Институт региональных проблем выпустил второй рейтинг криминогенности регионов на основе данных за март, сообщает DEITA.RU.



Приморский край второй раз подряд занимает 4 строчку в списке топ-10 неблагополучных регионов. В регионе за отчетный период зафиксирован самый высокий удельный долг по зарплате (Приморье занимает первое место среди регионов России по данному показателю). Почти в 5 раз по сравнению с прошлым периодом вырос показатель зарегистрированных уголовных дел по взяточничеству. Отмечается рост закредитованности в регионе (на 3,8%). Это в 1,5 раза выше среднего темпа роста по России.

Также в регионе наблюдается рост случаев страхового мошенничества. В конце 4 квартала 2018 года регион находился на 54 месте среди субъектов России, ближе к топ-10 благополучных регионов. По данным за 1 квартал 2019 года регион переместился на 17 место. Это сильно отражается на положении региона в рейтинге криминогенности ИРП.

Включение Приморского края в топ-10 неблагополучных регионов рейтинга криминогенности ИРП было отмечено как негативное событие в рейтинге социально-политической устойчивости регионов Фонда «Петербургская политика», который оценивает влияние значимых событий политической, экономической и социальной сферы на положение региона. Как и в рейтинге криминогенности, в рейтинге Фонда Приморский край вошел в список регионов со слабой устойчивостью (3,3 балла).

В июне при составлении рейтинга Фонда впервые были учтены результаты последнего рейтинга Института региональных проблем как одного из индикаторов ситуации в регионе. Это подтверждает достоверность и значимость результатов рейтинга криминогенности, показатели которого, включая уровень страхового мошенничества, негативно влияют на положение региона в рейтинге социально-политической устойчивости.

Михаил Светлов