Приморье сошло с ума – внутриполитические трюки и фокусы превращают край в балаган

Внутриполитическая ситуация в Приморье начинает напоминать психологический триллер с элементами комедии. На фоне подписания Владимиром Путиным поручений, принятых на Восточном Экономическом Форуме и конкретизации мер, которые необходимо принять, Приморье зачем-то с упорством обреченного продолжает разыгрывать карту проблемного региона, сообщает DEITA.RU.

После критики федеральными министрами ситуации с реализацией программы Безопасные и качественные дороги, мэр Владивостока Олег Гуменюк – вольно или невольно, оказался основной жертвой федерального гнева уже в лице полномочного представителя президента Юрия Трутнева. Оно и понятно, дальше Владивостока полпред вряд ли поедет, а тут еще и в городе проблем с дорогами столько, что мало не покажется. Проблема в городе не нова, и судя по сентенциям федеральных урбанистов, типа Варламова, решится тоже не сейчас. Да и прошлый мэр уже сел за те же дороги. Но у Пушкарева хотя бы был свой завод, свой щебень, асфальт. Но вот зачем Олег Владимирович будучи мэром столицы федерального округа полез во все эти мало вразумительные темы с бордюрами, подрядчиками и возрождением высоко токсичного в коррупционном плане МУП – МКУ «Дороги Владивостока». Эх, на дворе 2019, скоро 20-й, а многие все еще играют «гениальные двух ходовки»…

Зато со всеми этими делами градоначальник оттянул на себя львиную долю информационной повестки – на теме недовольства работой городской команды отыгрались даже СМИ, находящиеся в государственной и краевой собственности, а также те информационные ресурсы, которые имеют контракты с администрацией города Владивостока. Сюда стоит приплюсовать блогеров и депутатов, последние кстати за того же Гуменюка и голосовали в 2018. То есть готовы были принять его в качестве демонстрации своей лояльности новому руководству региона. С чего бы это? Принимает ли Олег Владимирович свою роль в новой системе, пока не ясно. Понятно одно, прочность такой схемы не высока – негативная повестка с использованием большого количества привлеченных исполнителей – одна из самых сложных систем для управления, управляемость ее близка к нулю.

Это так сказать канал для слива социально-бытового недоводьства. Политический, точнее системно-политический накал пошел по линии Людмилы Талабаевой. Людмила Заумовна просила не строить по поводу ее ухода с поста регионального лидера Единой России конспирологических теорий – не будем. Однако в ситуации, когда на последних выборах даже видные едросы стараются отмежеваться от вскормившей их партийной груди и двинуть во власть самовыдвиженцами, вспомним хотя бы выборы губернатора в Приморье, едва ли стоит огорчаться такой отставке. Вот будет ли сдержано обещание сохранить за ней сенаторское кресло – вопрос. Тем не менее кто-то должен был ответить за низкую политическую дисциплину единоросов на местах, вылившуюся в частности в провальные выборы в Арсеньеве, демонстративное нежелание муниципальных глав-единоросов уходить с постов самостоятельно и т.д., и т.п.

Если за Людмилой Заумовной сохранится место сенатора без общественной нагрузки в виде ответственности за коллег-однопартийцев в регионе, то, наверное, для нее это даже плюс. Однако, так поступить с грамотным и до конца системным человеком, вытащившим не одни провальные выборы, по своей линии, наверное, было не совсем корректно.

Ну и региональный политический бедлам не был бы до конца заполнен без оппозиции. Так сказать, врагов в своем стане вычислили и вычистили, теперь нужны противники внешние. На эту роль безусловно нужна была фигура значимая и известная – Андрей Ищенко, фактически выигравший, но так и не дожавший прошлые губернаторские выборы подходит как никто другой. Зачем самому «красному губернатору» было нужно идти по пути распространения заявлений, граничащих со здравым смыслом? Казалось бы, время политической клоунады в Государственной Думе кануло в Лету, однако вот ведь, все новое – это хорошо забытое старое… Возможно, объяснили, что это единственный технологичный путь быстрого и безболезненного выхода из политического забытья для дальнейшего старта в Госдуму. Быстрый, да, безболезненный едва ли… За пару лет конъюнктура поменяется и все эти «спасения жены Трампа», «Греф - нехороший» и прочее, с успехом будут использованы против него самого. Вот мол посмотрите, ну куда ему в Госдуму.

В происходящем многие эксперты усматривают попытки внутриполитического блока края, который по мнению депутата Розы Чемерис «не всегда работает в интересах губернатора», «размыть» проблемную повестку, мол у региона полно настоящих проблем – мэр столицы плохо делает дороги и про него плохо пишут, у «партии власти» системные проблемы, оппозиция поднимает голову. Только верно ли это в тот период, когда Президент Путин подписывает документы, направленные на конкретное развитие региона – вопрос спорный.

Михаил Светлов