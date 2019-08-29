Количество осадков во Владивостоке уже в три раза превысило месячную норму, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили агентству в Примгидромете, с начала августа в Приморье выпало от 120 до 310 % месячной нормы. Лидирует по количеству осадков Владивосток, на который за неполный месяц обрушилось порядка 480 мм при норме в 156 мм. В результате в городе был объявлен режим ЧС, как и в ряде других, наиболее пострадавших от обильных осадков районах края.

В их числе Хасанский район, где в этом месяце выпало 414 мм осадков, Тернейский район с 344 мм. В Партизанском районе зафиксировано 352 мм осадков, в Октябрьском – 329 мм, в Пограничном – 303, в Лазовском - 235, в Уссурийском городском округе - до 264 мм осадков.

На сегодняшний день в Приморье подтоплены 859 жилых домов, 6135 приусадебных участков и огородов в 29 населенных пунктах, поврежден 61 участок на дорогах края. Режим ЧС объявлен в 15 муниципалитетах края.

А МЧС тем временем снова рассылает тревожные сообщения – в ближайшие два дня, 29 и 30 августа, на большей территории края ожидаются сильные дожди. И приморцев все чаще посещает ощущение дежавю: все это Приморье уже проходило 3 года назад, когда на край обрушился серьезный тайфун «Лайонрок» прямо накануне ВЭФ. Тогда за несколько дней в крае выпало около 400 мм осадков, вызвав две волны паводков и значительные разрушения, от которых регион не может оправиться до сих пор.

Михаил Светлов