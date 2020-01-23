Приморье ухудшило позиции в рейтинге эффективности регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций понизило лидерские позиции приморского главы Олега Кожемяко в губернаторском корпусе России. Приморский край опустился с 4 на 46 место среди российских регионов по политико-управленческому блоку, таковы результаты VII рейтинга эффективности управления в российских субъектах, составленного экспертами АПЭК, сообщает DEITA.RU.

На сайте АПЭК опубликовано очередное исследование эффективности управления в регионах. Рейтинг составлен на основе анализа статистических данных и экспертных оценок по трем основным направлениям: политико-управленческий, социальный и финансовый блоки. Эксперты отметили общую негативную тенденцию снижения эффективности регионального управления, отметив беспрецедентно низкий балл за всю историю наблюдения – с 2016 года, и более явный разрыв между успешными управленцами и теми, кто «отстал от времени».

Приморского губернатора подвел политико-управленческий блок: за год регион рухнул с 4 на 53 позицию рейтинга по этому показателю. По двум другим оцениваемым направлениям работы эксперты отметили рост. В целом же Приморье заняло лишь 46 позицию, уступив, например, Амурской области.

«Примечательно, что не удалось удержать высокие позиции Приморскому краю, которому эксперты дали высокие оценки по итогам 2018 года после успешной избирательной кампании О. Кожемяко», - отмечают авторы исследования.

Отдельно эксперты рассматривали произошедшие в 2018-2019 годах замены губернаторов и их влияние на эффективность власти.

«Наиболее резкое ухудшение позиций характеризовало регионы, где в 2018 году к власти в результате выборов пришли представители ЛДПР. Как Хабаровский край, так и Владимирская область в 2018 г. занимали позиции в четвертой десятке, а теперь оказались в седьмой», - пишут авторы рейтинга.

«В то же время неоднозначная ситуация сложилась и вокруг нескольких губернаторов, ранее назначенных Кремлем», говорится в исследовании.

«В частности, более низкое место в рейтинге, чем в 2018 году, и с более низким показателем эффективности заняли А. Беглов, О. Кожемяко и К. Коков. Впрочем, между ними есть и большая разница, поскольку губернатор Санкт-Петербурга остается в верхней части рейтинговой таблицы, глава Приморья находится теперь в ее середине, руководитель Кабардино-Балкарии – только на 70-м месте», - обозначили эксперты.

Зато другой дальневосточный регион неожиданно оказался в числе «отличников»: в 10-ку лидеров попала Сахалинская область. Эксперты отметили успехи избранного в прошлом году губернатора Валерия Лимаренко, разделившего позиции мэра Москвы Сергея Собянина. Еще два дальневосточных региона попали во вторую десятку рейтинга – это Камчатский край и Магаданская область.

Якутия в 10-ке лидеров по политико-управленческому блоку, Амурская область стала одним из лидеров по позитивной динамике, по мнению экспертов, это связано с началом реализации стратегически важных инвестпроектов. Эксперты также отметили успехи Забайкальского края с избранием нового губернатора Осипова.

Светлана Алеутская