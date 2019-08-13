Тайфун «Кроса» спровоцирует наводнение в большинстве районо Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Выход тайфуна на Приморье, по заверениям специалистов «Примгидромета», ожидается в предстоящую пятницу, шестнадцатого августа. Буйство стихии выпадет на субботу.

На данный момент ситуация по-прежнему двоякая, и точно сказать, пойдет ли тайфун на российский регион сложно. Существуют две траектории: коснувшись японского острова Хоккайдо, тайфун уйдет в Тихий океан, во втором случае — двинется на северо-восток Приморья.

Несмотря на два имеющихся варианта, перспективы у Приморья скверные. В обоих случаях ожидаются сильные и очень сильные дожди до пятидесяти миллиметров за двенадцать часов и более. Первый вариант —это ливни и грозы на востоке региона, второй — на западе.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром до 28 метров в секунду и осадками до двухмесячной нормы. В связи с чем и так переполненные реки выйдут из берегов, в результате дороги, сельхозугодья и даже низководные мосты могут уйти под воду.

Екатерина Брязгунова