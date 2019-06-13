По итогам Питерского Международного экономического форума Приморский край занял 55-е место в инвестиционном рейтинге регионов страны, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко сегодня, 13 июня.

"Если в прошлом году Приморье в рейтинге занимало 76-ю позицию, то спустя год мы заняли 55-ю строчку рейтинга, поднявшись на 21-ю позицию. На сегодняшний день Приморский край является одним из лидеров по инвестиционной динамике в стране", - отметил врио губернатора Приморья.

По его словам, инвестиционный рейтинг формируют на 95% формируют сами предприниматели, поэтому необходимо, чтобы для них доносилась объективная, корректная и правдивая информация.

"За последний год в этой работе мы серьезно продвинулись. Во многом наш подъем связан с качественным просвещением, которое делается для развития малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул Константин Богданенко.

На результат повлияли сохранение уже на протяжении трех лет лидерства по эффективности процедур регистрации предприятий, сокращение времени регистрации права собственности. На 30 дней в регионе сократилось время получения разрешения на строительство и подключение к электроэнергии. Вся работа проходила в рамках реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационных программ Приморского края".

Иван Крышан