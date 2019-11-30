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Приморье уже пять лет успешно борется с инсультом

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Сегодня диагностика признаков инсульта «УДАР» довольно широко известна по всей России. Но мало, кто из наших соотечественников знает, что этой акции всего лишь пять лет и она распространилась на всю Россию именно с Приморья. Об итогах «ударной пятилетки» DEITA.RU рассказал инициатор проектов «УДАР» и «Инсульту нет» Дмитрий Хан.

Впервые диагностика «УДАР»  в Приморском крае была проведена 29 октября 2014 года, в Международный день борьбы с инсультом. «Методика была придумана не мной, а найдена в интернете. Для Приморского края на тот момент она стала настоящей находкой, и от нас она пошла дальше по России», - вспоминает Дмитрий Хан, ныне – завотделением ОНМК краевой клинической больницы №1.

Запомнить диагностику «УДАР» очень просто: У – наличие у человека кривой улыбки, Д – движение с характерной слабостью в конечностях лишь с одной стороны и А – нарушение артикуляции (речи). Если вы заметили внезапное наступление хотя бы одного из этих признаков у ваших близких, друзей или просто прохожих, то впору задуматься об «Р» – о принятии решения. И оно в этом случае только одно – немедленно провести госпитализацию. В течение 4,5 часов больному можно спасти жизнь, причем, не доводя ситуацию до инсульта.

Дмитрий Хан отметил, что за последние пять лет в городе и крае прошло большое количество мероприятий по борьбе с инсультом – в том числе «ярмарки здоровья», флешмобы, а также информационно-профилактические кампании.

Отметим, организационная и консультативная поддержка мероприятий, направленных на повышения уровня осведомленности жителей региона о собственном здоровье, проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

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