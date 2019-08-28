Мост в поселке Шкотова на трассе Владивосток – Находка был поврежден стихией, сообщает корреспондент DEITA.RU. Как можно увидеть на видео, поверхность моста треснула.

Если его не починить, следующий удар стихии может разрушить мост и отрезать жителей порта Восточный и порты Находки от краевого центра и крупнейших железнодорожных узлов.

Единственный объезд находкинской трассы в районе Смоляниново возможен через Партизанск. Пострадавший же мост располагается перед Партизанском. Таким образом, Находкинская трасса может оказаться парализована.

Анастасия Туркова