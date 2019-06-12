Приморский край вошел в пятерку регионов с самыми быстро растущими зарплатами, сообщает DEITA.RU. Специалистов в Финансовом университете при правительстве РФ рассказали, что выявили регионы-лидеры.

РИА ФАН передает, что быстрейший рост зарплат граждан в нынешнем и в следующем году обнаружили в Ленинградской области. Там граждане стали получать на три процента больше, чем в прошлом году, а в 2020-м получат еще на 7,1 процента больше.

Приморью досталось второе место — увеличение зарплат произошло на 6,5 процента. Следом идут остальные регионы, вошедшие в пятерку лидеров: третий – Дагестан с увеличением зарплат на 5,6% процента, четвертая – Карелия с ожидаемым приростом на 5,4 процента. И пятое место заняла Псковская область с прогнозируемым увеличением зарплат работников на 5 процентов.

Анастасия Туркова