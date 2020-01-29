Приморье вошло в топ регионов с самой недоступной ипотекой

Приморский край входит в список регионов, в которых жителям весьма трудно получить ипотеку, сообщает DEITA.RU. Согласно исследованию Росбанка, в топ-3 регионов с самой «недоступной» ипотекой попали Приморский край, Севастополь и Москва.

При расчёте доступности приобретения жилья в ипотеку учитывался средний ежемесячный доход в регионе и стоимость одного квадратного метра жилья, как отмечают «Известия». В Приморском крае средний уровень зарплаты остановился на трёх с половиной десятках тысяч рублей, тогда как за один метр недвижимости придётся отдать почти 98 тысяч рублей. Показатели различаются более чем в два раза. Исследователи установили, что приморец может позволить себе приобрести в ипотеку жильё площадью 34,4 квадратных метра.

Самое хорошее положение по оценке аналитиков – в Магаданской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Местные жители в данных регионах могут позволить себе оформить ипотеку на жильё площадью от 101 до 144 квадратных метров. Один квадратный метр жилплощади в Магаданской области стоит почти 47 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в субъекте – свыше 90 тысяч рублей.

Напомним, дальневосточная ипотека под 2% уже доступна жителям Приморского края. Почти полтора десятка банков по всему Дальнему Востоку готовы предоставить кредит на приобретение жилья со сниженной ставкой. Примечательно, что в ДВФО жители уже создали петицию с просьбой распространить условия льготной ипотеки и на рынок вторичного жилья.

Софья Корф