Разгневанные граждане планируют выйти на митинг за отставку местной власти, сообщает DEITA.RU.

В Приморье зарождается ещё один очаг протестных настроений. На этот раз им стал посёлок Горные Ключи Кировского района края. Главным требованием местных жителей стала отставка главы населённого пункта Фёдора Сальникова, работа которого не удовлетворяет население. Недовольство вызывают разбитые дороги и плачевное состояние коммунальной сферы.

На 9 июня в посёлке уже запланирован митинг, на который собираются выйти как минимум 250 неравнодушных граждан. Свои чаяния они хотят адресовать лично губернатору края Олегу Кожемяко.

Ранее жители Горных Ключей уже выходили на несогласованные акции и теперь хотят всё сделать по закону.

Примечательно, что, по словам одного из организаторов, за несколько дней до этого ему стали приходить угрозы на личную страницу в социальной сети. Неизвестный присылал странные вопросы о том, сколько крови содержится в теле человека или о том, можно ли промахнуться, стреляя с расстояния пяти метров. По данному факту организатором будет направлено обращение в краевое ФСБ.

По мнению экспертов, ситуация в Кировском районе имеет потенциал протестов в Екатеринбурге, когда столкнулись две противоборствующие друг другу стороны в лице народа и власти.