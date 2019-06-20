Массовый протест прошел на центральной площади столицы в день проведения Прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на проливной дождь и внезапно возникший фестиваль автомотоспорта, несколько десятков активистов, не менее 50 человек, все-таки вышли на центральную площадь столицы Дальнего Востока на заявленный митинг сегодня, 20 июня. Противники точечной застройки, угольной пыли, резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, защитники экологии и другие активисты приехали из Артема, Уссурийска, Находки, Дальнереченска, Славянки, Спасска-Дальнего, Партизанского района. Люди держали в руках плакаты: «Мой ребенок – не шахтер», «Долой фальсификации санитарно-защитных зон», «Требуем прекратить экоцид Приморского края», «Тот дурак, кто грязному Уссурийскому заливу рад», «Нацпроект наука под угрозой», "Хватит застраивать, пора благоустраивать", "Остановите топор беспредела" и тд. Также на митинге звучали обещанные лозунги за отзыв сенаторов от Приморья, и были замечены представители различных политических партий, что добавило политической интриги протестной акции.

Этот митинг был согласован краевыми властями с 22й попытки, и надо же так случиться, прямо на дату проведения Прямой линии с президентом. Приморские активисты надеются, что это поможет им быть услышанными федеральным центром.

Отметим, Приморье также пытается привлечь внимание президента долгожданным выпуском косаток из китовой тюрьмы. Однако, по мнению жителей, это явно не самая большая проблема, волнующая население.

Светлана Алеутская

Фото Иван Крышан



