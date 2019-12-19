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Приморье вымирает быстрыми темпами

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В Приморском крае за 2019 года усилились негативные демографические тенденции. В частности, в крае умерло на 41% людей, чем родилось, в то же время из региона «на ПМЖ» уехало 25 тысяч человек, которых едва компенсирует человеческий ресурс из приезжих, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Приморскстат

Статистику вели с 1 января по сентябрь текущего года. Таким образом получили данные, актуальные на октябрь 2019-го. Что касается главного показателя здоровой демографии - пропорции смертность-рождаемость – здесь наблюдается естественная и неуклонная убыль населения, причем сразу по нескольким показателям. Общее число родившихся за год детей – 13713; однако зарегистрированных погибших почти вполовину больше – почти 19 с половиной тысяч. Это 13.6 умерших на 1000 человек населения. Среди ушедших на тот свет, к несчастью, немало детей: за год этот показатель вырос с 4.5 до 5.6 на каждую 1000 новорождённых.

Кроме «вымирания» региона есть и другая, не менее угнетающая пропорция – приезжих и покинувших Приморье навсегда. Последних набралось около четверти от 100 000. Из них в другие регионы страны уехали 17045 граждан, и ещё 7224 – в другие страны. Приехали в край жить и работать не многим меньше 25 000 человек: почти 15 тысяч из регионов России, и около 10-ти иностранцев.

По итогам собранных Приморскстатом данных выходит, что в Приморье в 2019 году стало на 4858 человек меньше. Общая численность населения Приморья в настоящее время – около 1 миллиона 897 тысяч 900 человек. Точнее станет известно в октябре 2020 года – когда пройдёт учреждённая правительством РФ Всероссийская перепись населения.

Евгений Черемухин

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