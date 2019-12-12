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Приморье вымирает: край занял первую позицию в рейтинге смертности

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Приморский край занял первую строчку в рейтинге самых «смертельных» регионов, сообщает DEITA.RU.

«Новые известия» опубликовали статистику, согласно которой у Приморья – первое место по смертности среди населения. Среди причин эксперты называют большую популярность опасного промысла среди населения – по разным причинам гибнут рыбаки. Также, из-за удаленности многих населенных пунктов от медицинских организаций, многие жители погибают из-за невозможности вовремя получить помочь врачей.

Кроме того, «добивают» приморцев непростой климат, а также самоубийства и алкоголизм. Эксперты пояснили, что на каждую тысячу жителей в крае 19 погибает.

Второе и третье место печального рейтинга заняли Псковская и Тверская области. Примечательно, что в Москве смертности в два раза ниже приморской – и это при довольно спорной экологии Белокаменной.

 

Александра Маслова

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