Проведённый впервые в Приморье демонстрационный экзамен этапа WorldSkills по компетенции «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» заставил гордиться подготовкой специалистов рабочих профессий, сообщает DEITA.RU.

Приморье впервые принимает участие в этой востребованной компетенции.

«Это очень своевременное и правильное и правильное решение — проведение демонстрационного экзамена, — отметил директор Регионального технического колледжа Александр Ильченко, — ребята демонстрируют не просто навыки, а умение работать в профессии, то, чем будут заниматься в жизни. Это правильней подход: сразу проверяются не только теоретические зоны, но практическое умение работать по выбранной и востребованной специальности.

Раньше все показывали по чертежам, а на практике с тем же двигателем не сталкивались. А ведь если он мастер по эксплуатации автомобильного транспорта, то должен полностью выполнять те функции, которые пригодятся на производстве», - отметил Александр Ильченко.

«До этого года демонстрационный экзамен проходил как пилотный проект, то есть это было в добровольном порядке, по желанию, - добавила замдиректора по учебно-производственной работе Регионального технического колледжа Валентина Заваровская, - в пилотном проекте Приморский край не участвовал, а сейчас такой демонстрационный экзамен должен проводится в обязательном порядке по трем компетенциям. И это уже прописано в стандарте – проведение ГИА в виде демонстрационного экзамена. И наша специальность на базе 11 классов – мастер по ремонту автомобильного транспорта, попала в эту обязательную «тройку» профессией. И с каждым годом количество профессии, которые попали в этот демонстрационный экзамен, будет расти».

Как рассказал главной эксперт демонстрационного экзамена Константин Беленов, в Приморье впервые проводится не защита дипломов, экзамен, на котором выпускники демонстрируют свои практические навыки.

«Две площадки оборудованы по требованиям WorldSkills, два поста – ремонт электрооборудования без двигателя и разборка-сборка двигателя. Экзамен завершается и уже можно подвести итоги. Как сдали? Считаю, прекрасно – половина на «отлично» 17 – отлично, 11 – хорошо и только три «тройки», а один выпускник набрал максимальное количество баллов – 100: Это очень хороший результат, ведь специальность рабочая, здесь необходимо уметь работать руками. И на экзамене ребята показали, что работать они умеют», - отметил Константин Беленов.

Добавим, чтобы получить такие высокие оценки, выпускникам пришлось немало потрудиться: выполнить за 2 часа максимальное количество заданий. А сами практические знания оценивались по пяти критериям – техника безопасности, умение производить диагностику, измерения приборами и инструментами, работать с документацией и так далее.

Демонстрационный экзамен – это проверка знаний не только самих учащихся Регионального технического колледжа, но оценка работы преподавателей (они не скрывали своей гордости за учеников), всего коллектива колледжа. Надо сказать, экзамен выдраивали все! WorldSkills веского оценил подготовку и организацию первого демонстрационного экзамена. Об этом говорит выданный Региональному техническому колледжу специальный сертификат от международного движения. Региональному техническому колледжу в 2019 году присвоен статус

аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «ремонт и обслуживание автомобилей».

Инна Эстрина