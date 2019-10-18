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Приморье «закопает» еще 70 федеральных миллионов
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Приморье «закопает» еще 70 федеральных миллионов
Минтранс выделит Приморскому краю еще 70 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании, проведенном Владимиром Путиным. На совещании обсуждались вопросы, которые касаются ликвидации паводков на Дальнем Востоке и Иркутской области.
По словам Якушева, в качестве дополнительной помощи Приморскому краю принято решение выделить 70 миллионов рублей, а Амурской области — 50 миллионов рублей.
Напомним, в результате прошедшего летом паводка в Приморье были размыты автомобильные дороги и мосты. Часть мостовых конструкция проста была сметена потоками воды.
Ранее прошла информация о том, что в конце сентября, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выполнено всего лишь 30 процентов от общего объема работ. Вице-премьер Максим Акимов заверил, что полтора месяцев дождей — это плохо оправдание для проваливания сроков выполнения работ. Также он отметил, что дополнительное финансирование на возведение мостов получат регионы-ударники. Не сложно догадаться, что Приморье в этот перечень не входит.
Екатерина Брязгунова