telegr wh call

Новости

Пожалели: депутаты снизили налог на имущество

18 Октябрь 2019, 12:15

В России запретят необходимый в быту предмет

18 Октябрь 2019, 12:00

«Авгиевы конюшни» Владивостока зачищают выборочно

18 Октябрь 2019, 11:45

Долгожданные остановки удивили столичных жителей

18 Октябрь 2019, 11:30

Население России вытесняют мигранты

18 Октябрь 2019, 11:15

Путин назначил важного чиновника в Приморье

18 Октябрь 2019, 11:00

Приморье «закопает» еще 70 федеральных миллионов

18 Октябрь 2019, 10:48

Дачникам Дальнего Востока выделят деньги

18 Октябрь 2019, 10:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Приморье «закопает» еще 70 федеральных миллионов

ремонт дороги, техника

Минтранс выделит Приморскому краю еще 70 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании, проведенном Владимиром Путиным. На совещании обсуждались вопросы, которые касаются ликвидации паводков на Дальнем Востоке и Иркутской области.

По словам Якушева, в качестве дополнительной помощи Приморскому краю принято решение выделить 70 миллионов рублей, а Амурской области — 50 миллионов рублей.

Напомним, в результате прошедшего летом паводка в Приморье были размыты автомобильные дороги и мосты. Часть мостовых конструкция проста была сметена потоками воды.

Ранее прошла информация о том, что в конце сентября, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выполнено всего лишь 30 процентов от общего объема работ. Вице-премьер Максим Акимов заверил, что полтора месяцев дождей — это плохо оправдание для проваливания сроков выполнения работ. Также он отметил, что дополнительное финансирование на возведение мостов получат регионы-ударники. Не сложно догадаться, что Приморье в этот перечень не входит.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги

«Я извиняюсь за прямоту»: приморцы ополчились на дорожников

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

Популярное

«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

Тарифы ЖКХ резко вырастут из-за нового налога

Всех дачников обяжут заплатить взносы

Жесткий обман ждет всех российских дачников
Загрузка...
Загрузка...