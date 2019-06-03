Приморский край оказался в числе самых аварийных регионов страны. По данным исследования Института региональных проблем, край занял 6-е место по удельному количеству дорожно-транспортных происшествий, и рост аварийности продолжается, сообщает DEITA.RU.

Приморье снова оказалось в непочетном рейтинге, на этот раз по количеству ДТП. К таким неутешительным выводам специалисты ИРП пришли, проанализировав данные за февраль 2019 года. По данным исследования, регион занимает 6 место по удельному количеству ДТП. В прошлом году на дорогах края произошло 2854 аварии, что на 2,4% больше чем за 2017 год, в 2019-м рост аварийности продолжает пугать своими темпами.

Так, по данным краевого УМВД, за 4 месяца 2019 года в Приморье зафиксировано около 900 ДТП, в которых пострадало порядка 1100 человек, погибли 84 человека. В январе рост количества ДТП по сравнению с прошлым годом составил 36,7%, в феврале 42,8%, в марте 30,5%.

Большая часть ДТП приходится на дальневосточную столицу. Самый автомобилизированный город в стране, где на каждые 540 жителей приходится 1000 автомобилей, славится плохими дорогами и неразвитостью дорожной сети. Так, только 43% из порядка 700 км соответствуют нормативным требованиям, а сложный рельеф и погодные условия только усугубляют ситуацию.

Очевидно, что попадание в позорный рейтинг - это не случайность, а совокупность нескольких факторов, и решать проблему безопасности на дорогах края тоже нужно комплексно.

Напомним, Приморье оказалось в числе худших регионов страны по целому ряду социальных и экономических факторов. В их числе – высокая преступность, наркотики, аварийность, страховые мошенничества и низкий уровень зарплат. В результате в рейтинге край занял четвертое с конца место.

Иван Юрьев