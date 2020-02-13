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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморье заняло неожиданную строчку рейтинга автоугонов

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Чаще всего от угонов страдают москвичи и жители Подмосковья

Приморский край занял неожиданное место в статистике угонов – оказывается, здесь машин за 2019 год угоняли меньше всего. Только 1,7% всех случаев угона приходится на один из самых «автомобильных» регионов, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут исследователи портала Угона.нет, чаще всего от угонов страдают москвичи и жители Подмосковья. В этой части страны – 23,9% всех совершенных угонов за год. Санкт-Петербург и область занимает вторую строчку – тут 21,7% всех угонов.

По сообщению экспертов, самыми «лакомыми кусочками» для угонщинков стали Hyundai Solaris и Kia Rio – их довольно много на российских дорогах, они доступны и популярны у населения. Таких машин угнали за год по 1171 и 1161 раз соответственно.

Согласно статистике федерального МВД, чаще всего угоняют, помимо признанных «лидеров», также Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Кроме того, сейчас вниманием криминальных элементов начала пользоваться Hyundai Creta – ее стали угонять на 142% чаще. 

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