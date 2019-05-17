Край готовы принять "мутные" деньги, сообщает DEITA.RU.

Госдума продлила действие амнистии капиталов до 1 марта 2020 года. До этого срока у жителей России есть возможность предъявить своё зарубежное имущество для добровольной декларации.

При чём можно будет это сделать в специально созданных для подобных целей зонах - в Калининграде и на острове Русском.

Таким образом, государство гарантирует сохранность активов и банковских счётов при условии регистрации в этих, так называемых, "российских оффшорах".

Физлиц, которые захотят это сделать, освободят от уголовного и административного преследования если уклонения от своевременного декларирования были совершены до 1 января 2019 года.