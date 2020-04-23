Новости
Врач рассказал, чем опасен солевой раствор
23 Апрель 2020, 23:15
«За сосульки и парковку»: новые штрафы введут в России
23 Апрель 2020, 22:15
Дальневосточники смогут выйти дома только по цифровым пропускам
23 Апрель 2020, 21:15
Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе
23 Апрель 2020, 20:47
Путин уволил заместителя главы СКР
23 Апрель 2020, 20:15
Американский штат подал на Китай в суд из-за коронавируса
23 Апрель 2020, 20:00
Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки
23 Апрель 2020, 19:45
Финский врач прокомментировал запрет на прогулки при пандемии
23 Апрель 2020, 19:30
Приморец 20 лет хранил шкуру леопарда, но попался
Запрещенный дериват был подарком
Житель приморского села Воздвиженка не смог продать шкуру дальневосточного леопарда, которую хранил более 20 лет, сообщает ИА DEITA.RU.
Как выяснили правоохранительные органы, шкура краснокнижного животного была подарена приморцу знакомым. Но сбыть с рук нелегально добытую ценность он так и не смог.
«В августе прошлого года в городе Уссурийске полицейские остановили автомобиль марки Тойота Ипсум. При осмотре в багажнике транспортного средства обнаружена шкура животного», – рассказали в краевой полиции.
В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, краснокнижная шкура может отправить его за решетку на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.