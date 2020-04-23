Приморец 20 лет хранил шкуру леопарда, но попался

Житель приморского села Воздвиженка не смог продать шкуру дальневосточного леопарда, которую хранил более 20 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

Как выяснили правоохранительные органы, шкура краснокнижного животного была подарена приморцу знакомым. Но сбыть с рук нелегально добытую ценность он так и не смог.

«В августе прошлого года в городе Уссурийске полицейские остановили автомобиль марки Тойота Ипсум. При осмотре в багажнике транспортного средства обнаружена шкура животного», – рассказали в краевой полиции.

В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, краснокнижная шкура может отправить его за решетку на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.