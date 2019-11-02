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Приморец Александр Захаров стал Чемпионом мира по кикбоксингу
«Битва Чемпионов - 11» организованное Российским союзом единоборств, в области боевых искусств, состоялось накануне, 1 ноября, в Москве, в АО «Лужники», сообщает DEITA.RU.
За звание чемпиона мира по кикбоксингу (версия WAKO pro), сразились Александр Захаров (Россия) и Закария Лаауатни (Франция).
Примечательно, что в 2019 году «Битва Чемпионов» прошла в формате межстилевых поединков «Школа против Школы». В пятом раунде, ударом ногой, Александр отправил соперника в накаут, став Чемпионом мира, в сложной борьбе! Россиянин Захаров просто вырвал победу у французского спортсмена Лаауатни Закария, который является одним из сильнейших кикбоксеров мира.
Александр Захаров - популярный спортсмен Приморья, является примером для подражания тысяч мальчишек и девчонок Дальневосточного региона. Александр не только титулованный спортсмен, он ведет большую общественную работу среди подрастающего поколения, являясь активным представителем общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Организация ведет большую спортивно - патриотическую работу в крае.
«Мы гордимся чемпионом мира, который является гордостью не только Приморья, а всей России. Мы воспитываем настоящих чемпионов, патриотов нашей страны. Поздравляем Александра с достойной победой! Уверен, что мы взращиваем целую плеяду выдающихся спортсменов и настоящих патриотов России» - сказал Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.
Иван Юрьев