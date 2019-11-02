telegr wh call

Новости

Приморец Александр Захаров стал Чемпионом мира по кикбоксингу

2 Ноябрь 2019, 14:59

«Сколько можно?» — водители жалуются на ГИБДД

2 Ноябрь 2019, 14:29

Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч

2 Ноябрь 2019, 13:59

ОГЭ по важному предмету изменится в 2020 году

2 Ноябрь 2019, 13:27

Стали известны подробности мощного взрыва на танкере в Приморье

2 Ноябрь 2019, 12:49

Мощный взрыв прогремел на танкере в Приморье, есть погибшие

2 Ноябрь 2019, 12:29

Медведев вводит новый налог по всей стране

2 Ноябрь 2019, 11:40

Видео: новый асфальт уничтожен за считанные дни

2 Ноябрь 2019, 11:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Приморец Александр Захаров стал Чемпионом мира по кикбоксингу

фото

«Битва Чемпионов - 11» организованное Российским союзом единоборств, в области боевых искусств, состоялось накануне, 1 ноября, в Москве, в АО «Лужники», сообщает DEITA.RU.

За звание чемпиона мира по кикбоксингу (версия WAKO pro), сразились Александр Захаров (Россия) и Закария Лаауатни (Франция).

Примечательно, что в 2019 году «Битва Чемпионов» прошла в формате межстилевых поединков «Школа против Школы». В пятом раунде, ударом ногой, Александр отправил соперника в накаут, став Чемпионом мира, в сложной борьбе!  Россиянин Захаров просто вырвал победу у французского спортсмена Лаауатни Закария, который является одним из сильнейших кикбоксеров мира.

Александр Захаров - популярный спортсмен Приморья, является примером для подражания тысяч мальчишек и девчонок Дальневосточного региона. Александр не только титулованный спортсмен, он ведет большую общественную работу среди подрастающего поколения, являясь активным представителем общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Организация ведет большую спортивно - патриотическую работу в крае.

«Мы гордимся чемпионом мира, который является гордостью не только Приморья, а всей России. Мы воспитываем настоящих чемпионов, патриотов нашей страны. Поздравляем Александра с достойной победой! Уверен, что мы взращиваем целую плеяду выдающихся спортсменов и настоящих патриотов России» - сказал Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

Иван Юрьев

Читайте также:

Два турнира по кикбоксингу прошли в столице на выходных

Открытый кубок по кикбоксингу прошел в Артеме

Федерация кикбоксинга поздравила приморских десантников

Популярное

Секреты Кожемяко утекли в Сеть

«Позор государству» — Центробанк озвучил шокирующие данные

Горожане возмущены «бизнесом» города, ГИБДД и эвакуаторов

Синоптики рассказали об аномальной погоде в ноябре
Загрузка...
Загрузка...