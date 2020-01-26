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Приморец на микрогрузовике сбил леера и сбежал с места ДТП
В районе Артема, недалеко от аэропорта Кневичи, водитель микрогрузовика Мазда Бонго влетел в леера и поспешил скрыться с места ДТП, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в ГИБДД Артема, приморец не справился с управлением и налетел на дорожное ограждение. Полиция разыскала нарушителя – им оказался 57-летний житель Артема. Он провел за рулем 18 лет.
В отношении нарушителя заведено два административных дела – за оставление места ДТП и повреждение части дороги. Кроме того, в его крови обнаружили алкоголь, что привлекло за собой еще один протокол.
Теперь приморца ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.
Александра Маслова