Приморец на микрогрузовике сбил леера и сбежал с места ДТП

В районе Артема, недалеко от аэропорта Кневичи, водитель микрогрузовика Мазда Бонго влетел в леера и поспешил скрыться с места ДТП, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в ГИБДД Артема, приморец не справился с управлением и налетел на дорожное ограждение. Полиция разыскала нарушителя – им оказался 57-летний житель Артема. Он провел за рулем 18 лет.

В отношении нарушителя заведено два административных дела – за оставление места ДТП и повреждение части дороги. Кроме того, в его крови обнаружили алкоголь, что привлекло за собой еще один протокол.

Теперь приморца ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

Александра Маслова