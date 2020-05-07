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Приморец накопил почти 80 штрафов ГИБДД
В среднем одно нарушения «потянуло» меньше, чем на тысячу рублей
Целую уйму штрафов «заработал» и не хотел оплачивать житель Октябрьского района Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.
Автовладелец, судя по всему, ограничивался только не особенно «дорогостоящими» нарушениями. Он получил 79 штрафов, но за все это огромное количество должен был выплатить всего 73 тысячи рублей.
«Ввиду того, что в установленный законом срок автолюбитель не погасил задолженность, судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, не позволяющее осуществлять сделки с имуществом», – рассказали в пресс-службе краевого УФССП.
Вскоре после такого действия должник связался со своим приставом и узнал, в чем дело. Долг он погасил.