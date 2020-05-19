Приморец ограбил женщину на улице среди бела дня

Житель Дальнереченска напал на местную жительницу днем прямо на улице. Как рассказала сама потерпевшая, мужчина толкнул ее в спину и отнял рюкзак с личными вещами, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в полиции Дальнереченска, оперативные службы сумели быстро установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 40-летний безработный ранее судимый местный житель.

В отделе полиции задержанный во всем признался и даже указал место, в котором спрятал рюкзак.

Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа – эта статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Позже следствие установило, что за несколько дней до задержания тот же мужчина похитил деньги из салона авто. Сейчас мужчина под стражей, а полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.