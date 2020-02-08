Приморец оставил без телевизора и интернета часть села

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Злоумышленник похитил несколько метров кабеля
Полиция Уссурийска задержала подозреваемого в краже 25 метров кабеля связи в селе Воздвиженка, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в городской полиции, злоумышленник похитил несколько метров кабеля, который был протянут снаружи многоквартирных домов в селе. Таким образом, жильцы всех квартир, что были расположены в домах, потеряли возможность выходить в интернет и смотреть телевизор.
Полиция задержала предполагаемого преступника – ранее судимого местного жителя. 26-летний злоумышленник во всем сознался. Кроме того, удалось установить его связь с двумя нарушениями аналогичного характера.
Теперь его ждет до двух лет тюрьмы.