Приморец оставил без телевизора и интернета часть села

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Злоумышленник похитил несколько метров кабеля

Полиция Уссурийска задержала подозреваемого в краже 25 метров кабеля связи в селе Воздвиженка, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в городской полиции, злоумышленник похитил несколько метров кабеля, который был протянут снаружи многоквартирных домов в селе. Таким образом, жильцы всех квартир, что были расположены в домах, потеряли возможность выходить в интернет и смотреть телевизор.

Полиция задержала предполагаемого преступника – ранее судимого местного жителя. 26-летний злоумышленник во всем сознался. Кроме того, удалось установить его связь с двумя нарушениями аналогичного характера.

Теперь его ждет до двух лет тюрьмы. 

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