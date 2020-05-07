Приморец пожизненно сядет за убийства и попытку сжечь заживо трехлетнего ребенка

Пятый апелляционный суд согласился с решением Приморского краевого суда, что рецидивист-убийца должен пожизненно лишиться свободы, сообщает ИА DEITA.RU.

Первое убийство фигурант совершил осенью 2002 года: после совместного грабежа он заподозрил одного из подельников в намерении заявить о содеянном в полицию. Тогда он застрелил его в безлюдном месте из самодельного пистолета и сбросил тело в воду.

Второй и куда более страшный эпизод произошел спустя 16 лет, осенью 2018 года.

«В ходе распития спиртного со своей сожительницей и ее знакомой в доме последней в селе Ракитное, где находились также 17-летний молодой человек и малолетний 2015 г.р., в ходе ссоры со своей сожительницей на почве ревности, он нанес последней не менее 6 ударов ножом в шею и убил ее. После чего нанес не менее 27 ножевых ударов хозяйке дома», – рассказали в прокуратуре.

Решив избавиться ото всех свидетелей, мужчина ударил ножом в шею юношу, но тот смог сбежать. После этого убийца поджег дом, где оставался трехлетних малыш. Того, к счастью, спасли прибежавшие соседи.

Приморский краевой суд в январе 2020 года приговорил дальнереченца за содеянное к пожизненному лишению свободы.