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Приморец-рецидивист из чувства мести обокрал часовню
Он оскорбился на замечание, полученное во время службы
Обостренное самолюбие может отправить ранее судимого жителя приморского поселка Ярославский обратно за решетку, сообщает ИА DEITA.RU.
Уже бывавший в местах лишения свободы 28-летний приморец однажды заявился на церковную службу в походную часовню хуторского казачьего общества в нетрезвом виде. Там он вел себя неподобающе, за что и получил замечание от иерея. Это вызвало в нем желание отомстить. После чего уже в полицию обратился атаман общества.
«Заявитель сообщил о том, что в походную казачью часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия», – рассказали в отделении полиции по Хорольскому району.
Украденное имущество возвращено заявителю. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители проверяют, не причастен ли он и к другим преступлениям.