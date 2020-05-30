Приморец-рецидивист из чувства мести обокрал часовню

Обостренное самолюбие может отправить ранее судимого жителя приморского поселка Ярославский обратно за решетку, сообщает ИА DEITA.RU.

Уже бывавший в местах лишения свободы 28-летний приморец однажды заявился на церковную службу в походную часовню хуторского казачьего общества в нетрезвом виде. Там он вел себя неподобающе, за что и получил замечание от иерея. Это вызвало в нем желание отомстить. После чего уже в полицию обратился атаман общества.

«Заявитель сообщил о том, что в походную казачью часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия», – рассказали в отделении полиции по Хорольскому району.

Украденное имущество возвращено заявителю. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители проверяют, не причастен ли он и к другим преступлениям.