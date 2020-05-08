Приморец убил девушку из-за неразделенной страсти

Осенью прошлого года неразделенные чувства стали причиной трагедии в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.

Житель Кировского района проявлял знаки внимания к девушке, но та не заинтересовалась им как кавалером. Достояно принять отказ 25-летний мужчина не смог.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, не получив взаимности, он вывез потерпевшую в безлюдное место и убил ее. После чего сбросил труп девушки с моста в русло реки Уссури», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Судя по тому, что уголовное дело было возбуждено по статье «убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», оскорбленный приморец не ограничился «простым» убийством.

Обвинительное заключение утверждено, дело отправится в Приморский краевой суд.