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Приморец убил девушку из-за неразделенной страсти
Тело он выбросил в реку
Осенью прошлого года неразделенные чувства стали причиной трагедии в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.
Житель Кировского района проявлял знаки внимания к девушке, но та не заинтересовалась им как кавалером. Достояно принять отказ 25-летний мужчина не смог.
«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, не получив взаимности, он вывез потерпевшую в безлюдное место и убил ее. После чего сбросил труп девушки с моста в русло реки Уссури», – рассказали в прокуратуре Приморского края.
Судя по тому, что уголовное дело было возбуждено по статье «убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», оскорбленный приморец не ограничился «простым» убийством.
Обвинительное заключение утверждено, дело отправится в Приморский краевой суд.