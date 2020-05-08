telegr wh call

Новости

Приморец убил девушку из-за неразделенной страсти

8 Май 2020, 16:15

Дорожную разметку во Владивостоке обновляют днем и ночью

8 Май 2020, 16:00

Мотоциклист «догнал» такси и погиб в центре Владивостока

8 Май 2020, 15:45

Чукчи на самоизоляции становятся блогерами и изучают поправки в Конституцию

8 Май 2020, 15:15

Шевченко: «России нужна промышленная революция»

8 Май 2020, 14:55

Пенсии выросли в России, а вы и не заметили

8 Май 2020, 14:45

Хазин: «Министры подставляют Путина»

8 Май 2020, 14:24

Базы отдыха начали штрафовать в Приморье

8 Май 2020, 14:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Приморец убил девушку из-за неразделенной страсти

насилие - pixabay

Тело он выбросил в реку

Осенью прошлого года неразделенные чувства стали причиной трагедии в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.

Житель Кировского района проявлял знаки внимания к девушке, но та не заинтересовалась им как кавалером. Достояно принять отказ 25-летний мужчина не смог.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, не получив взаимности, он вывез потерпевшую в безлюдное место и убил ее. После чего сбросил труп девушки с моста в русло реки Уссури», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Судя по тому, что уголовное дело было возбуждено по статье «убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», оскорбленный приморец не ограничился «простым» убийством.

Обвинительное заключение утверждено, дело отправится в Приморский краевой суд.

Читайте также:

Прокуратура накажет магазин из-за собаки

Делом об избиении школьницы во Владивостоке занялась прокуратура

Прокуратура взяла под контроль дело о взрыве в Находке

Елена Кот

Популярное

Режим самоизоляции продляется до 31 мая

Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем

За отсутствие маски оштрафуют на 300 тысяч рублей

«Некрасиво, мне не нравится» - горожане недовольны благоустройством набережной
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...