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Приморец угнал четыре иномарки почти на два миллиона
Его ждет до шести лет лишения свободы
Полиция закончила расследовать дело по угону четырех иномарок жителем Уссурийска, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в городском ведомстве, с февраля по август 2019 года мужчина с помощью отверток и складных ножей вскрывал авто и угонял их. Таким образом злоумышленник похитил четыре дорогостоящих иномарки.
Отмечается, что каждый из владельцев машин подал заявление в полицию. Общая сумма ущерба, которую мужчина причинил горожанам, составила 1 млн 850 тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемого – 35-летнего горожанина. Он сообщил, что прятал похищенные авто в других районах города. Позже он планировал связаться с их хозяевами и вернуть авто за вознаграждение.
Три из четырех авто в целости и сохранности вернули владельцам.
Теперь уголовное дело рассмотрят в суде. В полиции отметили, что по совокупности статей ему могут дать шесть лет заключения.