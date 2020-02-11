Приморец угнал четыре иномарки почти на два миллиона

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Полиция закончила расследовать дело по угону четырех иномарок жителем Уссурийска, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в городском ведомстве, с февраля по август 2019 года мужчина с помощью отверток и складных ножей вскрывал авто и угонял их. Таким образом злоумышленник похитил четыре дорогостоящих иномарки.

Отмечается, что каждый из владельцев машин подал заявление в полицию. Общая сумма ущерба, которую мужчина причинил горожанам, составила 1 млн 850 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого – 35-летнего горожанина. Он сообщил, что прятал похищенные авто в других районах города. Позже он планировал связаться с их хозяевами и вернуть авто за вознаграждение.

Три из четырех авто в целости и сохранности вернули владельцам.

Теперь уголовное дело рассмотрят в суде. В полиции отметили, что по совокупности статей ему могут дать шесть лет заключения.

 

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