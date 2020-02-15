Приморец унес телевизор из дома пенсионерки

Жительница поселка Врангель возле Находки рассказала о том, как неизвестный обокрал ее, вынеся из дома плазменный телевизор, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пояснили в находкинской полиции, некий мужчина разбил стеклопакет на первом этаже, зашел в дом и унес телевизор, поспешив сбежать.

Полиция задержала злоумышленника – 21-летнего безработного сельчанина. Он во всем сознался, а телевизор вернули пенсионерке.

За кражу с проникновением в жилище приморцу грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Продолжается расследование – сейчас полиция устанавливает, не причастен ли парень к аналогичным преступлениям.