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Приморец унес телевизор из дома пенсионерки
Мужчина разбил стеклопакет на первом этаже
Жительница поселка Врангель возле Находки рассказала о том, как неизвестный обокрал ее, вынеся из дома плазменный телевизор, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пояснили в находкинской полиции, некий мужчина разбил стеклопакет на первом этаже, зашел в дом и унес телевизор, поспешив сбежать.
Полиция задержала злоумышленника – 21-летнего безработного сельчанина. Он во всем сознался, а телевизор вернули пенсионерке.
За кражу с проникновением в жилище приморцу грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Продолжается расследование – сейчас полиция устанавливает, не причастен ли парень к аналогичным преступлениям.