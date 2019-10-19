Приморец выплатил рекордный штраф за нарушение ПДД

Житель столицы оплатил рекордные восемьдесят штрафов ГИБДД за превышение скоростного режима на дорогах. Об этом сообщает DEITA.RU.

Правда, по словам владивостокского УФССП, изначально приморец не был настроен на добровольное погашение задолженности, а потому вместо причитающихся ему чуть более сорока девяти тысяч рублей в итоге выплатил более восьмидесяти тысяч рублей.

Оказалось, что судебные приставы длительное время пытались убедить любителя превышать скорость выплатить штрафы без применения принудительных мер, но приморец упорно игнорировал «письма счастья».

В итоге делопроизводителю ничего не осталось, кроме как выписать в отношение водителя постановление о взыскании, прибавив к общей сумме задолженности исполнительный сбор в размере одной тысячи рублей за каждый штраф т.к. по каждому из них было заведено административное дело. Помимо «дополнительных» восьмидесяти тысяч рублей приморец получил блокировку всех банковских счетов и запрет на сделки с имуществом.

Именно последний запрет стал решающим – должник планировал срочную продажу автомобиля. Вся сумма долга с учетом сборов в размере более ста двадцати тысяч рублей была погашена в редкостные сроки.

Напомним, если бы житель Владивостока оплатил все штрафы вовремя, ему бы пришлось заплатить меньше трети итоговой суммы.

Екатерина Цой