Приморец взял ключи у заснувшего собутыльника и стал героем полицейской погони

Погоня с мигалками и финалом в кювете впечатлила жителей Уссурийска, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел в районе улицы Воровского. Инспекторы ДПС увидели, что Тойота Карина едет неуверенно, и заподозрили неладное.

«Предположив, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, полицейские предприняли попытки остановить транспортное средство, однако водитель на требования сотрудников Госавтоинспекции не реагировал, продолжив движение. Уходя от преследования патрульной автомашины, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет», – рассказали в пресс-службе городского отдела.

Оказалось, что поводом для инцидента стало желание похмелиться после вчерашнего возлияния. После попойки собутыльник «героя» уснул, и тот решил взять ключи от его машины и поехать за добавкой.

Теперь 35-летний ранее судимый уссуриец стал фигурантом уголовного дела об автоугоне и получил 10 суток административного ареста.