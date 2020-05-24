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Приморец заплатил в аптеке двумя тысячами «банка приколов»
Житель краевой столицы подозревается в грабеже
Продавец в аптеке заявила в полицию о том, что неизвестный покупатель похитил ряд медикаментов, пойдя на обман, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в полиции Владивостока, покупатель пытался расплатиться за две пачки лекарства купюрой в две тысячи рублей. Продавец увидела, что деньги поддельные, достаточно быстро – однако, мужчина быстро схватил стоявшие на прилавке упаковки и поспешил скрыться.
Стражам порядка удалось оперативно задержать злоумышленника – им оказался 32-летний ранее судимый житель Владивостока. Он во всем признался в отделе полиции.
За время поисков гражданин успел оперативно продать одно из лекарств одной горожанке – стоил медикамент 650 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.